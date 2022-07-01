С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152255 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 июля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Собинском и Гусь-Хрустальном, по одному инфицированному прибавилось в Муромском, Меленковском и Ковровском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152255 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41391 заболевших во Владимире, 17953 - в Ковровском районе и 16816 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.