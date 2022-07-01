Сергей Жуков перенес три операции за короткий срок.

Сергей Жуков перенес три операции за короткий срок.На сцене Сергей Жуков кажется энергичным, однако у артиста периодически возникают проблемы со здоровьем, которые обычно он предпочитает переносить на ногах. Однако несколько лет назад жизнь солиста группы "Руки Вверх!" оказалась под угрозой. У артиста появилась грыжа, как он сам рассказывал, "на всю полость живота" после удара о декорации.Тогда певцу пришлось отказаться от множества концертов, а также от алкоголя и табака. Свободное время Сергей тратил на походы по врачам, которые, кстати, не особо верили в то, что артист быстро поправится и сможет вести полноценную жизнь. Также Жуков стал вести здоровый образ жизни.После трехмесячного лечения и трех операций солист "Руки Вверх!" пошел на поправку. Восстановление происходило на удивление быстро. "Врачи разводили руками и не верили, что такое может быть", – рассказал певец в недавнем интервью. Он благодарен не только специалистам, но и поклонникам, которые молились за него.Сейчас у Сергея Жукова, кажется, все хорошо. Он может похвастаться успешной карьерой и доходами. Лишь за прошлый год артист заработал 4,5 миллиона долларов, принимая участие в различных проектах.