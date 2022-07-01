Такое решение принял Роспотребнадзор.

В России отменили все антиковидные ограничения, в том числе окончательно – масочный режим. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.Согласно информации заболеваемость коронавирусом снижается последние четыре месяца, поэтому решено снять требования по ношению масок, а также ограничения на работу кафе и ресторанов по ночам и пр.Некоторые ограничения могут вернуться при ухудшении эпидобстановки.