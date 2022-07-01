01.07.2022

2022-07-01 11:20:44

Женщины-лидеры обратились к молодежи

Команда Код: Россия открыла путь в большом проекте с исследования смыслового поля молодежи российских регионов. Проект, как предполагает команда, сможет помочь поколению старших и поколению молодых найти контакт и достичь взаимопонимания, а также найти возможные варианты развития молодежной политики в регионах России.



Состав команды – профессионалы в различных областях: политконсультант и PR-эксперт Алена Август, самый молодой член Общественной палаты РФ Алена Булгакова, заместитель министра национальной и региональной политики Республики Карелия Наталья Баринова, руководитель аналитического отдела МОО Индустриальное сообщество Валентина Зайретдинова, заместитель руководителя исполкома московского отделения партии Единая Россия Ирина Елиферова, Председатель Комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Жукова, Заслуженный врач России, Председатель Дагестанского республиканского комитета Профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева.



Исследование, как считают женщины-лидеры, поможет оценить спектр интересов, опасений и надежд молодежи, увидеть сборный портрет старшего поколения их глазами и найти разницу между тем, что думает молодежь о себе, и что, как считают молодые люди, думает о них власть, бизнес и чиновники.



По словам команды, важно было уйти от стандартных опросов, сравнимых с ЕГЭ, когда надо угадать верный ответ, именно потому был выбран более сложный путь свободных ответов на открытые вопросы. В исследовании принимают участие молодые люди нескольких регионов России.



Задача проекта, как говорят участницы команды - содействие формированию общего кода и системы ценностей на основе взаимопонимания и диалога, помощь молодежи в адаптации к политической, экономической и социальной среде, создание площадки, где молодежь сможет себя проявить и в дальнейшем найти варианты самореализации, а представители старшего поколения - найти ценные перспективные кадры и партнеров.



Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов отметил:



Очевидно, что каждая попытка понять поколение уже выросших детей - это всегда запрос со стороны взрослых и он связан с попыткой переустановить "родительский контроль" и наделить бывших детей уже недетским статусом.



Ведь если в прежнем традиционном обществе фаза молодости это понятие больше биологическое, то в современном урбанистическом - больше понятие статусное, а для "старших" это ещё одна попытка продлить контроль "социальной беременности".



Хочет ли сама молодёжь быть особым социальным субъектом - не уверен. Для молодёжи характерна инфантильность и вместе с тем попытка быть на равных, но по-особому. С другой стороны, молодость - это период социального обучения, освоения, а со стороны общества - период льготирования и заботы о тех, кто идёт на смену.



Сегодня на смене эпох разрывы по ряду вопросов глубоки, и не весь общественный опыт молодыми принимается, да он и не нужен им весь.



Лучший подход - это диалог с молодежью. И надо искать к этому пути.



Исследование - хороший старт для такого проекта.



Команда Код: Россия создана в рамках программы Женщина-лидер, которая реализуется Мастерской управления Сенеж президентской платформы Россия - страна возможностей совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации с 2020 года. В текущем году впервые в партнерстве с Россотрудничеством был организован международный поток программы – это 176 участников из России и зарубежных стран.



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