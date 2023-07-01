Можно будет возместить до 50% от стоимости ЖКУ

Дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан смогут получить жители Владимирской области. Распоряжение, подписанное Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства России.Согласно документу, для выплат во Владимирской области будет направлено 1 255 730 рублей. Получить компенсации смогут федеральные льготники – инвалиды, ветераны боевых действий, а также пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.