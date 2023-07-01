Против ответственных за нарушения лиц - возбуждены административные дела.

В лагерях Каверинской и Сергеихнской школ прокуратурой были обнаружены нарушения в организации питания для детей. Так, на мясной продукции не было маркировок, а в холодильнике, где лежат молоко, фрукты и овощи - термометра.Также обнаружены проблемы с эвакуационными выходами. Они либо завалены матами, огнетушителями и другим оборудованием, либо закрыты на ключ.Нарушения были зафиксированы, а против ответственных за них лиц - возбуждены административные дела. В скором времени после проверки все было исправлено.