Экзотические животные осваивают владимирские водоёмы. На Соловьином пруду во Владимире замечена...

Экзотические животные осваивают владимирские водоёмы.На Соловьином пруду во Владимире замечена красноухая черепаха.Это может быть та же жительница, которую видели здесь летом прошлого года. А значит, она успешно перезимовала.Напомним, красноухие черепахи - выходцы из южной части США и северной части Мексики. У нас, к сожалению, таким питомцам приходится искать себе подходящее место обитания, так как часто их оставляют на произвол судьбы нерадивые хозяева.