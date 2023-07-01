Когда во Владимире отреставрируют монумент Владимиру Крестителю и святителю Федору? Напомним, что...

Когда во Владимире отреставрируют монумент Владимиру Крестителю и святителю Федору?Напомним, что ещё в апреле 2023 года корреспонденты ГТРК «Владимир» сообщали о том, что монумент Владимиру Крестителю и святителю Федору в центре смотровой площадки (у Успенского собора) останется огороженным до старта работ по реставрации:«Во Владимире проседает грунт под памятником князю Владимиру»: https://vladtv.ru/incidents/143408/Фото: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Известно, что на памятнике отошло несколько декоративных колонн. Грунт под многотонным монументом также просел. Памятник должны были обследовать специалисты.Что известно на данный момент? Памятнику по-прежнему требуется комплексная реставрация с демонтажем скульптурной композиции, разборкой облицовочных гранитных плит и полноценным ремонтом основания.Фото: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Фото: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Также известно, что «Областное проектно-изыскательное архитектурно-планировочное бюро» должно представить проект реставрации. Но пока, увы, конкретики по датам нет.Сегодня можно наблюдать всё ту же картину в Парке Пушкина: памятник огорожен забором, а туристы фотографируются на фоне того, что есть.Фото: Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Напомним, единственная во Владимире конная скульптура была установлена 16 лет назад - 28 июля 2007 года. 14-метровый монумент весом 5 тонн отливался из бронзы на Жуковском литейном заводе, автор композиции - московский скульптор Сергей Исаков.Фото: ГТРК «Владимир»Читайте и смотрите также:«В центре Владимира начал осыпаться склон вблизи исторических памятников»: https://vladtv.ru/society/144106/«Золотые ворота во Владимире останутся без подсветки до окончания реставрации»: https://vladtv.ru/culture/142716/