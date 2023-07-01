Народные приметы на 2 июля. Как сделать денежный амулет в день Зосима Пчельника, чтобы год был...

Народные приметы на 2 июля. Как сделать денежный амулет в день Зосима Пчельника, чтобы год был финансово благополучным?2 июля 2023 года проходит народный праздник Зосима Пчельник. Православная церковь отмечает память мученика Зосимы Аполлониадского.Пчельником же это праздник назвали потому, что пчёлы с этого дня начинают заносить мёд в ульи, заливают соты, и в это время беспокоить их не рекомендуется.Что можно делать в день Зосима Пчельника?Существует поверье, что если у вас накопились долги, их лучше раздать именно в этот день.В день Зосимы Пчельника можно сделать себе денежный амулет. Нарисовать на бумаге пчелу и капнуть на нее меда. Затем сложить лист в четыре раза и спрятать в кошелек.Все дела, начатые на Зосиму, сложатся удачно.Что нельзя делать в день Зосима Пчельника?Нельзя в этот день кому-то давать или продавать мед, иначе самому придется просить в долг или же покупать, притом за цену большую, чем был продан собственный.Не стоит никому давать в долг и хвастаться своим финансовым положением, иначе оно вскоре "пошатнется".Нельзя никому говорить о своём финансовом состоянии, плохое оно или хорошее, хвалиться своими сбережениями и достатком.Народные приметы на 2 июля 2023 годаПчёлы рано с утра летят в луга — день будет тёплым. Если не покидают ульи или днём начинают возвращаться — к дождю. На стенках улья сидят — к жаре. Начали чаще жалиться — к засухе. Выглядят "сонными" — к похолоданию.Радуга вечером — к хорошей погоде.Гром гремит долго — к ненастью.Гром отрывистый — ненастье не затянется.Утром нет росы — к ночи возможен дождь.Утром идёт маленький дождь — днём будет хорошая погода.Фото pxfuel.com