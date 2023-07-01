Корреспондент vlad.aif.ru поговорила в Муроме с знакомыми семьи, которые рассказали иную версию событий.

Скандал разразился после выхода ток-шоу на Первом канале, где обсуждаются семейные проблемы. На шоу пришел москвич Карен Тунян, который хочет общаться с четырехлетней дочерью. С матерью Маши (имя изменено) договориться не получается. Подобных шоу немало на нашем телевидении. Однако передача, которая вышла еще 21 июня, привлекла всеобщее внимание.При внимательном просмотре кто-то заметил, что сестра Маши во время общения с журналистами незаметно сделала жест, в международном общении означающий SOS – спасите от угрозы жизни и здоровью - прижала большой палец к ладошке.Кто же угрожает детями? Взрослые во время съемок обвиняли друг друга. Карен Тунян в заявил, что насилие – наоборот, исходит от матери.Во время съемок дети не производили впечатление несчастных. Говорят, что очень любят маму. В семейной драме попытался разобраться журналист vlad.aif.ru.ПредысторияКак рассказал на передаче Карен Тунян, с Кристиной они познакомились в 2018 году, в результате отношений она забеременела. Но жениться он не стал – поддерживал материально. Карен утверждает, что обеспечил девушке роды в Москве. Однако спустя две недели они поссорились, после чего месяц не общались. Спустя месяц Кристина сама вышла на связь. «Я начал помогать, - рассказал на передаче Карен. – Мне достаточно было ее слова: «Мне нужна определенная сумма денег». Однако сохранить хорошие отношения не удалось.Карен подал в суд и установил порядок общения с ребенком – дважды в месяц на несколько часов. Встречи проходят в присутствии приставов и заканчиваются скандалами. «В результате у дочки начали на фоне пережитого выпадать волосы, - утверждает мама Маши Кристина Боржова. Во время записи ее старшая дочь показала сигнал SOS.Ради хайпа?SOS - это не шуточное заявление. Мы попытались разобраться в этой ситуации и долго искали выходы на её участников. Но дело приняло уже слишком скандальный оборот и все её участники стали недоступны. В итоге прокомментировать происходящее согласилась знакомая семьи Анастасия К.«У них красивый 2-этажный дом, ухоженные дети, хорошо одетые. Кто бы мог подумать, что здесь кипят такие страсти? Я о них никогда не знала, – сказала она. – Кристина не даёт общаться папе со своей дочерью. Я спросила – почему, что в этом плохого? Оказалось, что Карен, рассказывающий на ТВ, что он исправно обеспечивает семью деньгами, на самом деле только в день эфира (видимо, для того, чтобы доказать свою правоту) прислал ей перевод в 50 тысяч, а долгое время держал семью на голодном финансовом пайке и взыскивать алименты приходилось через приставов». Наверное, так ведёт себя большинство женщин, которым приходится в одиночку воспитывать своих детей.А что же знак SOS, который показала одна из девочек на камеру? Кого всё-таки и от кого надо было спасать?Если сегодня набрать этот термин в поисковике, то в значительной части выйдут как раз фрагменты той передачи, где девочки якобы просят о помощи. Похоже, мало кто знал до этого о «спасительном» жесте. А уж 8-ми и 4-х летние дети, тем более. По словам Кристины, этому научила девчонок тележурналист во время съемок. Сказала: когда устанете говорить на камеру – сделайте этот жест.Журналисты решили «хайпануть», чтобы привлечь внимание к телепередаче? Что ж, внимание привлечено. Судя по лихо закрученной семейной драме (перессказывать все в подробностях смысла нет, можно посмотреть видео), девочкам в этом кошмаре жить очень непросто. Обеим сторонам надо договариваться ради психического здоровья детей. К слову, на помощь профессионала-медиатора Карен и Кристина согласились во время телепередачи. Возможно, этим и объясняется отказ от дальнейшего общения с журналистами.