Рекорд года: в отделах ЗАГС Владимирской области в зеркальную дату свои отношения зарегистрировали...

Рекорд года: в отделах ЗАГС Владимирской области в зеркальную дату свои отношения зарегистрировали 110 пар молодоженов.Об этом сообщило Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.Женихи и невесты приехали в наш регион 23.06.2023 года не только из соседних, но даже из отдаленных регионов: Краснодарского края, Ленинградской области, Пермского края и Ростовской области57% пар, зарегистрировавших свои отношения в эту красивую дату, воспользовались порталом «Госуслуг.»Следующими востребованными для бракосочетания датами буду 7-8 июля 2023 года – День семьи, любви и верности.Как стало известно, заключить брак в отделах ЗАГС Владимирской области в эти праздничные дни планируют более 300 пар.Фото: pxfuel.com