Самозанятые жители Владимирской области смогут регистрировать товарные знаки. Что такое «товарный...

Самозанятые жители Владимирской области смогут регистрировать товарные знаки.Что такое «товарный знак»? И для чего вообще он нужен? На самом деле всё просто, это зарегистрированное обозначение бренда. Товарный знак помогает начинающему предпринимателю выделиться на рынке. И постепенно клиенты начинают узнавать «дело» (магазин или точку) по бренду.Например, если житель Владимира решил открыть свою швейную мастерскую, то его товарный знак условно будет выглядеть (в зависимости от предпочтений самого предпринимателя), как «иголка с ниткой и катушкой». Тут уже всё зависит от фантазии.Товарный знак также нужно регистрировать, чтобы увеличить стоимость компании, продавать франшизу или открывать узнаваемые точки в торговых центрах.С 29 июня 2023 года вступил в силу федеральный закон, позволяющий физическим лицам и самозанятым регистрировать товарные знаки. Об этом сообщает Минэкономразвития.Напомним, ранее право владеть товарным знаком было лишь у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.На заметку!Теперь оформить товарный знак в России (и во Владимирской области) без открытия ИП смогут иностранные граждане.Фото: pxfuel.com