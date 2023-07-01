Владимирский Следственный комитет начал проверку муромской семьи после их участия в ток-шоу на федеральном телевидении. Одна из дочерей, рассказывая о теплых отношениях с сестрой и матерью,

Владимирский Следственный комитет начал проверку муромской семьи после их участия в ток-шоу на федеральном телевидении. Одна из дочерей, рассказывая о теплых отношениях с сестрой и матерью, тайно подала сигнал рукой, обозначающий насилие внутри семьи. Девочка сначала согнула большой палец, а затем несколько раз сжала ладонь в кулак. «В эфире федерального канала в ходе обсуждения проблем