Треть владимирских льготников выбирают натуральную форму пособия. Треть владимирских...

Треть владимирских льготников выбирают "натуральную" форму пособия.Треть владимирских льготников, получающих ежемесячную денежную выплату, выбирают "натуральную" форму пособия. Частично или полностью получают набор социальных услуг.В льготный пакет входят бесплатные лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение, скидки на проездные билеты.Наиболее востребованной среди прочих остается бесплатный проезд на пригородных электричках. Процесс оформления выплаты прост. Заявление подается до 1 октября через портал госуслуг, клиентскую службу Соцфонда или через МФЦ. Выбранный вариант набора соцуслуг начнет действовать с 1-го января. А если заявление уже когда-то оформлялось, новое направлять не нужно. Всё будет так, как есть, пока гражданин не решит поменять форму получения выплаты.