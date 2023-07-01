Минимальная стоимость жилья – 5,25 млн рублей.

Минимальная стоимость жилья – 5,25 млн рублей.В столичных новостройкахпочти в 36% квартир и апартаментов высота потолков составляет три метра иболее. В других крупных российских городах таких лотов значительно меньше.Например, в Петербурге на жилье с потолками от 3 м приходится не более 19% отвсего предложения.Высокие потолкивстречаются в столичных проектах любого класса, хотя преобладают в ЖК класса "бизнес"и выше. Предложение отсутствует лишь в двух округах Москвы – ТАО и ЗелАО.Самая дешевая квартира свысоким потолком обойдется в 5,25 млн рублей. За такую цену предлагается студияв 20,5 "квадратов" в ЖК от застройщика"Абсолют" в Новой Москве.Около 1 тыс. лотов впервичной продаже имеют высоту от четырех метров. Для сравнения, во всехостальных крупных городах в первичной реализации находится порядка 550 лотов спотолками от четырех метров.Самое доступное столичноепредложение стоимостью в 6,3 млн рублей представлено в квартале от ГК "ПИК". Площадь квартиры – 33,5 кв. м.Если рассматривать рынокрегионов, то самую дешевую квартиру с потолком от трех метров можно приобрестив Омске. Цены здесь начинаются от 2,33 млн рублей. В Петербурге и Екатеринбургеквартира обойдется в 4-5 млн рублей, в Нижнем Новгороде – в 10,6 млн рублей.