В Александрове прошёл первый областной форум Регион меняют люди. Образовательная, деловая и...

В Александрове прошёл первый областной форум "Регион меняют люди".Образовательная, деловая и культурная программа для ста пятидесяти участников длилась одну неделю.В рамках проекта "Твой герой" состоялась встреча с участником СВО и полезная программа от волонтёров-медиков.В завершающий день команды представили свои проекты по улучшению жизни молодёжи.На форуме работали тематические площадки от Центра патриотического воспитания "Авангард", волонтёров-медиков, Школы креативных индустрий и Владимирского института развития образования.Пилотный проект организовала "Росмолодёжь".