В городе Гусь-Хрустальный открыт новый юношеский центр спортивной борьбы. На базе...

В городе Гусь-Хрустальный открыт новый юношеский центр спортивной борьбы.На базе социально-педагогического отделения Гусевского стекольного колледжа имени Г.Ф. Чехлова прошло торжественное открытие юношеского центра спортивной борьбы.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, современный специализированный спортивный центр появился в городе благодаря инициативе директора колледжа Юрия Фильчикова и преподавателя этого учебного заведения Ивана Штарка.Известно, что спортивный комплекс построен за счёт областного бюджета «в рамках субсидии на господдержку профессиональных образовательных организаций...».В новом зале есть возможность проведения одновременных занятий для 100 человек. Основные направления - спортивная борьба, самбо и художественная гимнастика.Сообщается, что введение зала в эксплуатацию позволит совершенствовать занятия физической культурой для студентов колледжа, учащихся общеобразовательных школ – партнёров учебного заведения по сетевому взаимодействию, а также жителей микрорайона.На заметку!По оценке Министерства спорта Российской Федерации Владимирская область занимает 1-е место в ЦФО по динамике развития спорта.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области