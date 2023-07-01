В городе Гусь-Хрустальный открыт новый юношеский центр спортивной борьбы.
На базе...
В городе Гусь-Хрустальный открыт новый юношеский центр спортивной борьбы.
На базе социально-педагогического отделения Гусевского стекольного колледжа имени Г.Ф. Чехлова прошло торжественное открытие юношеского центра спортивной борьбы.
Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, современный специализированный спортивный центр появился в городе благодаря инициативе директора колледжа Юрия Фильчикова и преподавателя этого учебного заведения Ивана Штарка.
Известно, что спортивный комплекс построен за счёт областного бюджета «в рамках субсидии на господдержку профессиональных образовательных организаций...».
В новом зале есть возможность проведения одновременных занятий для 100 человек. Основные направления - спортивная борьба, самбо и художественная гимнастика.
Сообщается, что введение зала в эксплуатацию позволит совершенствовать занятия физической культурой для студентов колледжа, учащихся общеобразовательных школ – партнёров учебного заведения по сетевому взаимодействию, а также жителей микрорайона.
На заметку!
По оценке Министерства спорта Российской Федерации Владимирская область занимает 1-е место в ЦФО по динамике развития спорта.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области