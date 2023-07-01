В кадре – война: актёры из Владимира рассказали о необычных киносъёмках и интересных премьерах,...

В кадре – война: актёры из Владимира рассказали о необычных киносъёмках и интересных премьерах, которые нас ждут.Освободительная война народов СССР против нацистской Германии затронула каждую российскую семью. И многие режиссеры старались снять собственное кино об этой трагедии, оставить память о том, что никогда не должно было повториться…Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1 418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. И наши современные режиссёры также, как и их предшественники, стараются напомнить нам о том страшном времени.Например, в прошлом году (в Суздале) проходили съёмки сериала «В парке Чаир». Режиссеры – Сергей Коротаев и Влад Николаев. Совсем скоро ожидается премьера этого кино на одном из центральных телеканалов (точная дата пока неизвестна): история рассказывает о четырех подружках, которые мечтали о счастливом будущем. Однако впереди была… Великая Отечественная война.В сериале снялась 11-летняя Мария Чернова из Владимира. Талантливая девочка вместе с мамой – Натальей рассказали корреспонденту ГТРК «Владимир» о запоминающихся моментах с этих киносъёмок.«Участвуя в съёмках таких фильмов, ощущаешь гордость за свою страну!»Юная актриса родилась и живёт во Владимире. Учится она в школе №47. И данные съёмки в сериале стали для девочки дебютными.- Маша занимается в детской вокально-хореографической студии «Русь» при областном центре народного творчества (ОЦНТ) города Владимира, - поделилась Наталья Чернова. - У нее есть опыт выступления на сцене и других площадках перед зрителями. И вот, однажды, знакомая предложила нам поучаствовать в массовке съёмок военного фильма, которая проходила в городе Суздале. Маша с удовольствием согласилась. На тот момент ей было 9 лет. Хочется сказать большое спасибо координатору съёмочной группы, которая разрешила Маше принимать участие в процессе, так как детей младше 12 лет они не брали, объясняя это тем, что будут сцены взрывов, расстрелов и пр.Того, кто считает, будто съёмки в кино – это развлечение, спешим разуверить – ничего подобного! Например, первый съёмочный день у Марии закончился около 12 часов ночи.- К нам подошел координатор и сказал: «Маша, ты молодец! Вытерпела…» - рассказывает мама юной актрисы. - На съёмочной площадке Маше было немного утомительно, особенно когда долго снимали одну и ту же сцену. Дублей было много. Но за все время съёмок Маша активно общалась с актёрами и другими участниками сцен массовки фильма. Атмосфера была очень дружественная. В перерывах между съемками все вместе фотографировались, что-то увлечённо обсуждали. Нам очень приятно было оказаться на одной киноплощадке с такими актёрами, как Виталий Кищенко, Любовь Константинова и Антон Хабаров.Мария Чернова рассказала, что в съёмках была страшная сцена, где после авиа бомбёжки на земле лежали убитые и раненые. Среди них стоял выживший ребенок – потерянный и растерянный. Он не понимал – что происходит вокруг.Но для Маши эта сцена не была потрясением, так как прежде всего она осознавала, что идут съёмки фильма. Это не настоящая жизнь.- Конечно, взрослым и детям, у кого слабая психика, подобные съемки могут стать стрессом. Имею ввиду, что может стать плохо от взрывов, громких криков, атмосферы страха… - уточняет мама Маши. – Но это не про нашу семью. Мы стараемся привить Маше любовь к Родине, объясняем ей, что иногда просто необходимо прийти на помощь другим и всегда быть смелой. В нашей семье не забывают о подвигах предков.Сама 11-летняя Мария Чернова признается, что, участвуя в съёмках этого фильма, испытала гордость за свою страну. У неё появилось желание защищать родную землю…- Участвуя в подобных киносъемках, у родителей есть возможность раскрыть талант своего ребенка, - рассуждает Наталья. - Если участие приносит ему удовольствие, то не надо это запрещать. В каждом хорошем фильме (особенно из детства) был пример для подражания. Раньше детские фильмы всегда добрые и волшебные. Помните? Добро всегда побеждало зло, а друг протягивал руку помощи. Вот хотелось бы, чтобы кино будущего было без злости, насилия и смерти. Побольше нам хороших, добрых и поучительных фильмов!Семья Черновых с нетерпением ждёт премьеры сериала «В парке Чаир» и надеется, что в скором времени Маше удастся принять участие и в других интересных киносъёмках.«Это была моя первая съёмка с рабочим оружием!»Ещё один актёр из Владимира – Анатолий Маркеев, о которым мы уже рассказывали (https://vladtv.ru/culture/138151/), на этот раз принял участие в историческом кино о войне под названием «Заговоренный» режиссера Сергей Малюгова. Премьера также ожидается на одном из центральных телеканалов. Главную роль в картине исполнит Александр Дьяченко.- Несмотря на тринадцатичасовый съемочный день под палящим солнцем, а после захода солнца - в холоде и под роем комаров, многие актеры, включая меня, остались довольны участием в историческом сериале «Заговоренный» - признаётся Анатолий Маркеев. - Это моя первая съемка с рабочим оружием и большим количеством пиротехники.На вопрос корреспондента ГТРК «Владимир»: «Что удивило вас в этих киносъёмках? Возможно… режиссёр?» Ответ последовал буквально следующий:- На самом деле во время съёмок меня больше удивил оператор, который между кадрами успевал отшучиваться в рацию. И это слышала вся площадка (смеётся). А если серьёзно - понравилось, что многие кадры снимались буквально с пары дублей, несмотря на пиротехнику, взрывы, задымление и работу каскадеров. Кстати, меня с моей бородой записали в казачий полк. По сюжету: когда немецкие захватчики приходят на Дон, герой Первой мировой войны Семён Неупокоев (Александр Дьяченко) собирает казачью сотню и встает на защиту родного края. Я впервые играл казака. Вы знаете, съёмки в фильмах о войне дают очень много актёру. Во-первых, когда бы я ещё смог примерить форму казачьего полка, сшитую по эскизам времен первой мировой? Во-вторых, поразила действительно эффектная пиротехника и рабочее историческое оружие. Его даже просто держать в руках удивительно. В-третьих, для многих это дополнительная возможность заняться «кросс-фитом» на свежем воздухе, бегая с ружьем по окопам (смеётся). В-четвёртых, когда ещё можно будет так близко понаблюдать за работой профессиональных каскадеров и известных актеров? А ещё съёмки в кино о Великой Отечественной войне – это возможность поучаствовать в сохранении истории нашей великой страны. Я действительно горд, что стал причастен к этому. И с нетерпением жду премьеру.Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Фото из личного архива семьи Черновых и Анатолия МаркееваЧитайте также:Александра Артемьева из Коврова рассказала о съёмках в популярных сериалах и своём успешном режиссерском дебютеhttps://vladtv.ru/culture/142517/Ирина Савакова, актриса сериалов «Склифосовский» и «Доктор Преображенский» из Суздаля, рассказала о работе в кино и за кадромhttps://vladtv.ru/culture/140133/Анна Касаткина-Барац: о родном Владимире, ролях в театре «Квартет И» и кинокомедии «О чем говорят мужчины»https://vladtv.ru/society/136003/