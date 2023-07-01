В преддверии сапфировой свадьбы семья из Владимира выиграла 1 миллион рублей. Поистине роскошный...

В преддверии сапфировой свадьбы семья из Владимира выиграла 1 миллион рублей.Поистине роскошный подарок получила владимирская семья накануне 45-летия совместной жизни. Анастасия Кузнецова выиграла 1 миллион рублей и пополнила ряды лотерейных счастливчиков.Оказывается, женщина купила билет в фирменном магазине «Столото», когда ходила в торговый центр за продуктами.- Я не придерживаюсь определенного метода выбора билетов, просто вытянула два наугад. Ничего не предвещало столь крупной победы, - рассказывает Анастасия Степановна. - Когда смотрела ТВ-трансляцию розыгрыша, игра шла бодро! Раз за разом выкатывался шар с моим номером. Я даже не поняла, как зачеркнула все числа в игровом поле билета.Как сообщает пресс-служба «Столото», до выхода на пенсию жительница Владимира работала бухгалтером. У женщины - большая и дружная семья.Любопытно, что победительница розыгрыша решила на часть выигрыша поправит здоровье, а оставшуюся сумму разделить между детьми.На заметку!«Жилищная лотерея» придумана для тех, кому актуален жилищный вопрос. Известно, что каждую неделю разыгрываются квартиры, денежные призы и пр. В 2022 году лотерее исполнилось 10 лет. Уже разыграно более 4200 объектов недвижимости, из них более 2100 — квартиры. «Столото» - бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы.Фото: пресс-служба «Столото»