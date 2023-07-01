В Суздале с 7 по 9 июля ожидается 15-й «Блюз-байк фестиваль». Ежегодно на берегу реки Каменка...

В Суздале с 7 по 9 июля ожидается 15-й «Блюз-байк фестиваль».Ежегодно на берегу реки Каменка собираются более 3 000 гостей, чтобы послушать отечественных и мировых исполнителей блюза, зарядиться энергией и обсудить тему «мото».Известно, что на фестивале будут работать самые разные площадки: шатры мотоклубов, книжная выставка «Блюз и Музыка», две торговые улицы с ресторанами и пр.Организаторы мероприятия рассказывают, что «Blues-Bike Festival Suzdal» вошел в рейтинг «The Blues Foundation» – Всемирного фонда блюза.Основным местом проведения фестиваля станет территория Главного туристического комплекса «Суздаль». «Блюз-байк фестиваль» продлится три дня – с 7 по 9 июля (2023 года).В пятницу и субботу главная сцена будет работать до 2-х часов ночи. Выступать для жителей и гостей Суздаля будут 26 музыкальных коллективов из России, Грузии, Бразилии и даже Кубы.У всех присутствующих также будет возможность увидеть презентацию новых моделей мотоциклов и приобрести оригинальную мотоэкипировку.Фото: gtksuzdal.ru/suzdal-sobytia/blues-bike-festival/