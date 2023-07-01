Владимир оказался на 50 месте в общероссийском «рейтинге зарплат». Речь идет о зарплатах в...

Владимир оказался на 50 месте в общероссийском «рейтинге зарплат».Речь идет о зарплатах в различных отраслях. Рейтинг опубликовало информационное агентство «РИА Новости»: https://ria.ru/20230626/zarplata-1880373289.htmlПервое место в рейтинге российских городов (что совсем неудивительно) по уровню зарплат занимает Москва. Столичные сотрудники финансовых организаций (в среднем) получают около 230 000 рублей в месяц.Владимир занимает лишь 50-ю строчку «рейтинга зарплат». Как выяснилось, наиболее высокооплачиваемая профессия во Владимирской области - «научная и профессиональная деятельность». По данным исследования средняя зарплата в данной сфере — 76 000 рублей.Последние строчки рейтинга занимают города Саранск, Киров и Элиста. Зарплаты «максимум», судя по исследованию, здесь получают государственные служащие: 45 - 46 000 рублей в месяц.Фото: pxfuel.com