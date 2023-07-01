Владимирские приставы будут закрывать дела в течение трех дней с момента официальной оплаты...

Владимирские приставы будут закрывать дела в течение трех дней с момента официальной оплаты долга.Это нововведение будет касаться и всех приставов России. Закон вступит в силу с 1 июля следующего - 2024 года.Документ был опубликован на минувшей неделе — 26 июня. В скором времени срок будет отсчитываться «со дня поступления информации о погашении долга в Федеральную службу судебных приставов».То есть по истечению 3 дней должно быть вынесено постановление об окончании исполнительного производства.Любопытно, что основанием для закрытия дела станет ситуация, когда «взыскать долги невозможно».С полным текстом документа можно ознакомиться на портале официальной правовой информации.Фото: https://vk.com/public217309163