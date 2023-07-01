По факту произошедшего сейчас проводят проверку.

Уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сообщает, что семья из Мурома, в которой девочка показала рукой жест домашнего насилия, теперь находится на ее личном контроле. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.Напомним, что сигнал был подан в сюжете Первого канала о конфликте разведенных родителей. Ссора между супругами произошла из-за вопроса об опеки над младшей дочерью.Ранее «33Live.Ru» сообщал, что по факту произошедшего