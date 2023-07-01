Во Владимире Центральный парк культуры и отдыха остаётся без скейт-площадки. Как официально...

Во Владимире Центральный парк культуры и отдыха остаётся без скейт-площадки.Как официально сообщает администрация города, спортивный объект, увы, отслужил свой срок.Излюбленное место молодёжи, а также тех, кто учится кататься на скейте, «обнищало». Но, конечно, как стало известно, это временное решение. Всё дело в том, что у скейт-площадки истёк срок эксплуатации.Напомним, данная спортивная территория в парке работает уже около 7 лет. Стало известно, что после обследования «трека» (скейт-площадки) выяснилось - он небезопасен для детей. И даже не подлежит восстановлению.В администрации Владимира сообщили, что на месте старого появится новый спортивный объект. Когда и какой конкретно - пока неизвестно.Любителей скейта приглашают в парк Добросельский. Там подобная площадка активно эксплуатируется. Правда, всего одна.Фото: pxfuel.com