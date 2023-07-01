Во Владимире инициатором ссор и разногласий из-за денег чаще всего становятся женщины. Об этом...

Во Владимире инициатором ссор и разногласий из-за денег чаще всего становятся женщины.Об этом сообщает сервис «SuperJob», который проводил опрос среди жителей (семей) Владимира с 1-го по 21 июня 2023 года.О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 51% представителей сильного пола и 44% женщин.По словам каждого пятого опрошенного, в их семье (паре) доходы примерно одинаковы.По данным недавнего опроса, инициаторами конфликтов из-за нехватки денег чаще становятся женщины. О том, что в их недавнем споре было именно так, сообщил 42% девушек и 48% мужчин.Признающих за собой разжигание ссор из-за денег больше среди женщин - 63% (против 33%).Реже всего о ссорах на финансовой почве рассказывают девушки, зарабатывающие примерно столько же, сколько муж (20%), а также мужчины с более высоким доходом (25%), что вполне логично.Фото: pxfuel.com