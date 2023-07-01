Во Владимире при школах появятся новые спортивные площадки. В областном центре строят 3 новые...

Во Владимире при школах появятся новые спортивные площадки.В областном центре строят 3 новые спортивные площадки, сообщает мэрия Владимира.Многофункциональные зоны появятся в микрорайоне Лунёво, во дворе школы №13 и рядом с гимназией №39.Пока идут работы по подготовке основания, начат монтаж хоккейных коробок.После завершения строительства на площадках можно будет заниматься мини-футболом, хоккеем, баскетболом и волейболом.Кстати, система освещения позволит проводить занятия даже вечером.