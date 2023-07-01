Во Владимире сотрудники МЧС и оперативные службы провели акцию «Уступи дорогу помощи!» Пожарная...

Во Владимире сотрудники МЧС и оперативные службы провели акцию «Уступи дорогу помощи!»Пожарная автоцистерна с включенными звуковыми сигналами проследовала по улицам областного центра.Не пропустил спасателей лишь один автолюбитель. Он был привлечен к административной ответственности.Напомним, что это нарушение карается штрафом от трёх до пяти тысяч рублей, либо же лишением водительских прав на один год.С начала года в регионе к ответственности были привлечены пять водителей.Дмитрий Сироткин, начальник первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области:- В этом году мы, к сожалению, попали в ДТП и как раз следовали на вызов. И нам не предоставили приоритет, в результате чего было допущено столкновение. И в связи с этим мы, к сожалению, были вынуждены направить к месту вызова другое подразделение, а то подразделение, которое практически прибыло, осталось на месте ДТП.