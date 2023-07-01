В регионе принимаются меры по обработке полосы отвода автодорог от сорняков.

Во Владимирской области борщевиком Сосновского заражено около 3 тысяч га территории. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков.Борщевик произрастает вдоль трасс на 541 га. Больше всего страдают Суздальский, Кольчугинский и Меленковский районы.Для борьбы с сорняками в регионе обрабатывают полосы отвода автодорог. Подрядчики выполняют опрыскивание растения гербицидным составом, а если это не помогает, то окашивают участки.«Основная часть зарослей борщевика приходится на земли населённых пунктов и прилегающие к ним территории. Это зона ответственности муниципалитетов. Если земли, находящиеся за границами постоянной полосы отвода дорог, продолжают зарастать борщевиком Сосновского, это снижает эффективность обработки участков дорог общего пользования. Поэтому так важна синхронизации в борьбе с этим сорняком с муниципалитетами», – подчеркнул госслужащий.