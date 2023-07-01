Во Владимирской области из частного детского лагеря отправлены по домам 120 детей. Об этом на...

Во Владимирской области из частного детского лагеря отправлены по домам 120 детей.Об этом на минувшей неделе сообщил Петушинский районный суд, который постановил временно приостановить деятельность частного детского лагеря на базе парк-отеля «Сосновый бор».Стало известно, что решение было принято после проверки регионального Управления Роспотребнадзора. Оно и зафиксировало в лагере нарушения законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 ч.1 КоАП РФ).Руководству лагеря тут же вручили постановление и предупредили о возможной административной ответственности.Любопытно, что два этажа на базе парк-отеля «Сосновый бор» арендовала Московская организация. Она и устроила там частный спортивный лагерь.Сообщается, что судебный пристав опечатал помещение, деятельность которого была прекращена на 90 суток. 120 детей были отправлены по домам.В течение всего срока приостановления деятельности учреждения приставы будут контролировать исполнение судебного решения, уточняет пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото пресс-службы ФСПП России по Владимирской области