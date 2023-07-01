Во Владимирской области матери, родившие четверых и более детей, будут получать региональный...

Во Владимирской области матери, родившие четверых и более детей, будут получать региональный семейный капитал.«Наконец-то справедливость восторжествуют!» - радуются многодетные мамы нашего региона. Напомним, в данный момент региональный маткапитал в размере 75,3 тысячи рублей единовременно выплачивается только за первого, второго и третьего ребёнка. Возникал логический вопрос: почему это не распространяется на 4-го или 5-го малыша?И вот, по поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева «в целях повышения мер социальной поддержки семей с детьми», вступают поправки.В 2023 году право на получение регионального материнского капитала будет и у семей, родивших или усыновивших третьего и (или) последующего ребёнка между 1 января и 30 июня 2022 года включительно.Проект закона депутатам представила министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина:«Средства будут изысканы в текущем году, и по статье "Социальная политика" за счёт некоторой экономии, и предлагается установить меру поддержки в виде материнского капитала с 1 января 2022 года, когда родился ребёнок, и уже, начиная с 1 сентября текущего года, эти выплаты будем производить...»На заметку!Также стало известно, что принятым законом - семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию (например, пожар или стихийные бедствия), будет предложен социальный контракт «на устранение чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Фото: pxfuel.com