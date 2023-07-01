Во Владимирской области отремонтируют больше тридцати километров дорожного покрытия. Больше...

Во Владимирской области отремонтируют больше тридцати километров дорожного покрытия.Больше тридцати километров дорожного покрытия отремонтируют во Владимирской области. Это дороги к достопримечательностям и местам летнего отдыха.К нормативам приведут маршруты во Владимире, Гусь-Хрустальном, Мстёре, Муроме, Суздале и Юрьеве-Польском.Значимым стал ремонт дороги Лемешки-Оргтруд, которая ведёт к Боголюбовскому лугу и церкви Покрова на Нерли.В областном центре уже выполнен ремонт на Вокзальном спуске - эта дорога к Дмитриевскому и Успенскому соборам.