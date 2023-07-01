На их восстановление дополнительно требуется 5 млрд рублей.

Дороги Владимирской области, повреждённые при строительстве М-12, начали восстанавливать. Работы пройдут в 4 этапа. Из-за масштабной стройки повреждено 470 км покрытия.Уже сейчас заасфальтированы следующие участки автомагистралей: Ковардицы – Степаньково – Чаадаево, Пекша – Ларионово – Караваево, Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики, М-7 «Волга» – Одерихино – Юрино и Собинка – Лакинск – Ставрово, Николо-Ушна – Новое Бибеево – Гусек.Ведутся работы на М-7 в Собинском районе. В планах также привести в порядок отдельные отрезки трасс в Судогодском, Гусь-Хрустальном районах и Муроме.