ФССП и ГИБДД провели в Кольчугино совместный рейд.

Во Владимирской области у злостных неплательщиков налогов и штрафов арестовали четыре машины. ФССП и ГИБДД провели в Кольчугино совместный рейд.Должников определяли по номеру автомобиля при помощи комплекса «Дорожный пристав». После ареста железного коня у владельца есть 10 суток, чтобы погасить долги, иначе авто уйдёт с молотка.Во время рейда правоохранители изъяли у собственников три отечественных легковушки и Audi A6. Так, водитель «Жигулей» лишился транспортного средства из-за того, что не заплатил в казну государства свыше 140 тысяч рублей.Некоторые предпочитали платить по счетам прямо на месте. Таким образом взыскано 70 тысяч рублей.