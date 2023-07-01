Во Владимирской области заметно потеплеет: на смену Балканскому циклону придёт глубокий южный...

Во Владимирской области заметно потеплеет: на смену Балканскому циклону придёт глубокий южный антициклон.Специалисты центра «Фобос» уверены, что на смену циклону наконец-то пришел глубокий южный антициклон. Он и оттеснит облака дальше на север Русской равнины. Как итог: грозы приобретут локальный характер.Во Владимире и области 2-го июля (2023 года) ожидается до +23°C тепла. Солнце будет скрываться за облаками. Влажность днём — 70%. Давление к вечеру увеличится до 741 мм рт.ст. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.В некоторых городах Владимирской области (Кольчугино, Петушки, Собинка, Юрьев-Польский, Лакинск) ещё будут ощущаться последствия циклона. Местами ожидаются кратковременные летние дожди и грозы. Но в целом обозначен курс — на полноценное жаркое лето.В ночь со 2-го на 3-е июля 2023 года воздух прогреется до +16-17°C .Народный прогноз погоды на 2 июля 2023 года:«При восходе солнца белые облака над водой быстро исчезают – к ясному дню», «Пчелы активные и жалят – к сильной ильная засухе и жаре», «Пчелы к ульям летят 2 июля – дождь пойдет. Сидят на стенках – ждите жару».Фото: pxfuel.com