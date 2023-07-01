На автодороге «Струнино – Площево» завершена подготовка участка под монтаж оборудования

Подготовка участка дороги под монтаж оборудования автоматического пункта весогабаритного контроля для большегрузов завершена на автодороге «Струнино – Площево» во Владимирской области. Подрядчик готов приступить к строительным работам, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.Пункт будет включать в себя внешние камеры фотовидеофиксации и вмонтированное в полотно дорожной одежды весовое оборудование. Оборудование автодорог региона подобными пунктами позволит обеспечить их сохранность, особенно в период межсезонья.Отмечается, что в регионе уже есть действующий автоматический пункт весогабаритного контроля на автодороге Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики.