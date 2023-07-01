Жителей Владимирской области информируют, что теперь на популярных направлениях РЖД билеты доступны...

Жителей Владимирской области информируют, что теперь на популярных направлениях РЖД билеты доступны за 90 суток до отправления.РЖД восстановил «глубину» продаж. Возможно, это связано с тем, что буквально на днях после «открытия» доступа — билеты раскупили буквально за 10 минут на самые популярные направления. Особенно это касалось нашего юга — Адлера и Анапы. Напомним, перевозчик «временно ограничивал глубину продаж до 45 дней». И вот стало известно, что теперь на некоторых направлениях билеты можно будет купить за 90 дней.Например, как сообщается на официальном сайте РЖД: «С 23 июня увеличиваются продажи билетов на скоростные поезда «Ласточка» сообщением «Нижний Новгород – Москва» (прим.ред. с остановкой во Владимире). Теперь билеты на Горьковской магистрали можно приобрести за 90 суток до поездки...».Владимирцам напоминают, что оформить проездные документы можно в железнодорожных билетных кассах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».На заметку!Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).Фото: https://ru.wikipedia.org