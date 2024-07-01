Об этом сообщили представители регионального Управления МВД.

29 миллионов рублей перевели владимирцы мошенникам на прошлой неделе. Об этом сообщили представители регионального Управления МВД.Двух миллионов из этого числа лишился житель Александровского района, желая заработать на инвестиционных фондах. Один миллион потеряла 33-летняя женщина из Киржачского района, пытаясь так же обогатиться за счёт инвестиций. 930 тысяч рублей выманили аферисты у 52-летнего жителя региональной столицы.По всем инцидентам сейчас ведётся уголовное расследование по статье 159.