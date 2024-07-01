События недели с Дарьей Давыдовой: трое детей из Владимира пострадали в дтп с рейсовым автобусом...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: трое детей из Владимира пострадали в дтп с рейсовым автобусом в Ивановской областиВылет на встречку. Трое детей из Владимира пострадали в дтп с рейсовым автобусом в Ивановской области.Врач признал вину. Во Владимире начался процесс по делу о гибели пятилетнего Тимофея Малыгина в стенах ОДКБ.Годы разрухи. Строительство дороги и ливневки на улице Маршала Устинова в Коврове идет к уголовному делу.Умный быт. Фонд "Защитники Отечества" помогает адаптировать жилье ветеранов специальной военной операции.Команда молодости. Под Суздалем приземлился самолет из Новой Зеландии, который летит в кругосветку.И...утки, которые предпочитают путешествовать пешком. Владимирцы провожают пернатые отряды.