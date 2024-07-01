Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин устроил для белгородских детей экскурсию на фабрику «Покровский пряник».

Депутат Госдумы от Владимирской области устроил для белгородских детей экскурсию на фабрику «Покровский пряник».Ребята не только узнали, как изготавливают различные кондитерские изделия, но и лично поучились расписывать пряники. Занятие оказалось непростым. Зато теперь дети из Белгорода смогут привези домой и вручить любимым родителям подарки, сделанные своими руками.Также во время экскурсии для ребятишек огранизовали чаепитие с дегустацией сладостей. От подобной поездки дети пришли в восторг.- Напомню, этой весной во Владимир приехали 70 юных спортсменов из Белгорода. Среди них и ребята-футболисты. Правительством Владимирской области было сделано всё для комфортного пребывания детей. Я лично проверил, в каких условиях жили и тренировались ребята. Вместе с региональными Минспорта и Минобразования для учеников начальных классов из футбольной секции организовал очные занятия по школьной программе. Но сейчас время подумать о досуге, поэтому по просьбе ребят привезли их на фабрику, где делают сладости. Очень рад, что поездка детям понравилась, - рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.