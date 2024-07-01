Эксперт владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк рассказал, кто такие...

Эксперт владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк рассказал, кто такие дропперыМошенники продолжают совершенствовать методы обмана, и все чаще в их сети попадают подростки. Также молодые люди нередко становятся посредниками в новых схемах злоумышленников. И ненамеренно помогают им.Как понять, что вас хотя обмануть, и кто такие дропперы? Гостем нашей студии стал эксперт владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.