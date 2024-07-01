Какие изменения ждут жителей Владимирской области с 1 июля? С 1 июля 2024 года важные изменения...

Какие изменения ждут жителей Владимирской области с 1 июля?С 1 июля 2024 года важные изменения затронут жизнь граждан по всей России. В «Российской газете» рассказали о нововведениях.1. Выплаты пенсионных накоплений.Для обеспечения большего числа граждан возможностью получить накопительную пенсию в одном платеже - с 1 июля меняются правила выплаты пенсионных накоплений"Если расчетная сумма накопительной пенсии окажется меньше 10% от прожиточного минимума, то пенсионер получит одноразовую выплату. Например, если у человека на счете будет менее 350 тысяч рублей при достижении положенного возраста, ему будет предоставлена возможность получить единовременную выплату", - уточнил депутат Госдумы Никита Чаплин.2. Ряд пенсионеров получат доплаты.Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будет повышена фиксированная выплата на 100%, что составит более 8 тысяч рублей. Кроме того, люди, получившие первую группу инвалидности в июне, также получат доплату в размере 8134,88 тысяч рублей.3. Повышение коммунальных тарифов.С 1 июля коммунальные платежи вырастут, как минимум, на 10%. С максимальным повышением, до 14%Фактически сильнее всего подорожают водоснабжение и теплоснабжение. Тариф на водоотведение поднимется в среднем на 11,76%, на вывоз мусора на 9,25%, на электроэнергию на 8,73%, капремонт подорожает на 8,36%.Подробнее об этом в интервью ГТРК «Владимир» рассказала Министр тарифного регулирования Владимирской области Мария Новосёлова.4. Пенсионеры смогут платить за жилье без комиссий.С июля запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категорий льготников. Это правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.При этом по-прежнему разрешено взимать комиссию, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке.5. Банки будут обязаны блокировать переводы на подозрительные счета.С 25 июля 2024 года российские банки будут обязаны проверять реквизиты получателей любых денежных переводов для того, чтобы проверить, не находится ли счет в базе мошеннических.В случае, если счет все-таки ранее был замечен в преступных схемах, - банк предупредит отправителя об этом. Перевод будет заморожен на два дня, чтобы предостеречь человека от ошибки.Если банк не проведет проверку подозрительного счета, то должен будет возместить клиенту переведенные деньги.6. Вырастут минимальные цены на крепкий алкогольС 1 июля изменятся минимальные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия. В частности, минимальная розничная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк - с 517 до 556 рублей, на бренди - с 375 до 403.Это связано с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь с содержанием спирта свыше 9%, а также ростом затрат на производство алкогольной продукции.Фото: архив ГТРК "Владимир"