Международный автопробег, посвященный 80 годовщине Победы в ВОВ пройдет через Владимир Колонна уже...

Международный автопробег, посвященный 80 годовщине Победы в ВОВ пройдет через ВладимирКолонна уже стартовала из Набережных Челнов. Во Владимирскую область она прибудет 7 июля.Автопробег объединяет разные организации и союзы России и Белоруссии.Маршрут "Дорогами победы" - а это более 5 тысяч километров и 10 суток в пути - проследует через Казань, Владимир, Покров, Москву, Вязьму, Волоколамск, Ржев, Пинск, Брест и Минск.