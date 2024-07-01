На текущей неделе, с 1 по 7 июля 2024 года, на автотрассах во Владимирской области установят 18 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

На текущей неделе, с 1 по 7 июля 2024 года, на автотрассах во Владимирской области установят 18 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказала пресс-служба регионального Минтранса.Нарушителей ПДД будут выявлять на федеральной автотрассе М-7 «Волга», а/д Р-132 «Золотое кольцо», а/д «Владимир-Муром-Арзамас» и других дорогах на территории 33-го региона.