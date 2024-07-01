Во Владимире неисправность спринклера чуть не привела к потопу в ТЦ «Черемушки». В местных пабликах появились видео с места происшествия. На нем видно, как с потолка достаточно сильной

Во Владимире неисправность спринклера чуть не привела к потопу в ТЦ «Черемушки». В местных пабликах появились видео с места происшествия. На нем видно, как с потолка достаточно сильной струей льётся вода, а сотрудники торгового центра пытаются убрать лужи. В комментариях к записи владимирцы предположили, что причиной резкого дождя в ТЦ стал пожар. Мы связались с