29 июня 2024 года на стадионе Лужники в Москве прошел масштабный концерт Полины Гагариной Навсегда.

Певица стала известной благодаря участию в таких телевизионных проектах, как Фабрика звезд-2, Новая волна, а также международному конкурсу Евровидение-2015, где с песней A Million Voices заняла второе место.Полина Гагарина вышла на сцену и чуть не плача обратилась к зрителям: Мы готовились к этому дню целый год. Мы жили этой датой и все это сегодня сбывается. Я знаю, что здесь мои любимые зрители изо всех уголков нашей необъятной Родины. И нас сегодня 60 000 человек.Как оказалось, Полина не то чтобы не заработала на концерте, а ушла в минус. Об этом она рассказывала на своей пресс-конференции неделей ранее. С моей стороны это благотворительный концерт. Мы не просто не зарабатываем с этого шоу, мы уходим в серьезный минус, потому что это шоу не окупаемо. Я не заработаю ни копейки и надеюсь в долгах не останусь. Мы делаем все возможное, чтобы это шоу состоялось, — сообщила Гагарина.Действительно, шоу подобного уровня и под открытым небом требуют особой подготовки. Стоит отдать должное, Полина справилась блестяще. Десятки тысяч зрителей в унисон пели любимые песни артистки в течении почти 4-х часов.