Правоохранители обнаружили на улице Химзаводской в Гусь-Хрустальном две несанкционированные свалки.

Правоохранители обнаружили на улице Химзаводской в Гусь-Хрустальном две несанкционированные свалки. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Крупногабаритные отходы, а также бумага, картон и прочий мусор лежали прямо на земле.Отмечается, что в прошлом году по данным фактам в адрес главы горадминистрации уже вносилось прокурорское представление, однако нарушения так и не были устранены. Тогда прокурор обратился в суд.«Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.