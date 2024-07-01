Закончилась история о жестоком убийстве ножкой от табурета. Ленинский районный суд вынес приговор 44-летнему Дмитрию Павлову за кровавую расправу над собственной женой. Погибшей был 41 год.

Закончилась история о жестоком убийстве ножкой от табурета. Ленинский районный суд вынес приговор 44-летнему Дмитрию Павлову за кровавую расправу над собственной женой. Погибшей был 41 год. Напомним, трагедия случилось в одном из общежитий на улице Диктора Левитана в ноябре прошлого года. По версии гособвинения, виновный систематически избивал супругу. Последние побои оказались смертельными. В роковой вечер