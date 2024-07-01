Специалисты «Ростелекома» провели неформальную встречу с предпринимателями владимирской бизнес-школы «Терра», где рассказали о цифровых сервисах, которые могут быть полезны малым

Специалисты «Ростелекома» провели неформальную встречу с предпринимателями владимирской бизнес-школы «Терра», где рассказали о цифровых сервисах, которые могут быть полезны малым предприятиям. Представители провайдера презентовали услуги, которые помогут повысить конкурентоспособность, снизить издержки и увеличить производительность труда. Наибольший интерес у гостей вызвали «СМС-реклама» и «Wi-Fi радар». Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «СМС-рассылки можно