Сдвоенные составы «Ласточки» будут курсировать через Владимирскую область весь июль. Сдвоенные...

Сдвоенные составы «Ласточки» будут курсировать через Владимирскую область весь июль.Сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» будут курсировать по маршрутам "Нижний Новгород – Москва" весь июль 2024 года.Из столицы России десятивагонный состав отправится 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 июля в 21:15, прибывая в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 июля в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:09.Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования и на сайте ОАО «РЖД»Фото: https://gzd.rzd.ru/