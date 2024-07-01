Синоптики прогнозируют экстремальную жару во Владимирской области. В большинстве регионов России...

Синоптики прогнозируют экстремальную жару во Владимирской области.В большинстве регионов России температура в июле будет около и выше нормы.Синоптики Гидрометцентра предупреждают, что в области высотного барического гребня сохранится жаркая погода с температурой воздуха на 3-8° выше средних климатических значений.Завтра — 2 июля во Владимире (и в нашем регионе) днём прогнозируются рекордные +34°C. Ночи также будут очень тёплыми: +20… 23°C.Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба. Ветер — южный и юго-восточный, до 4 метров в секунду.Местами во Владимирской области прогнозируются кратковременные дожди.Это интересно!Для Москвы (и нашего региона) критерием сильной жары считается значение температуры от 30° и выше.Вся рабочая неделя будет отмечена экстремальной жарой, с пиком в среду и четверг. Днём температура может повышаться до +35°C.К выходным жара спадет до комфортных +22…27°C.По-прежнему будут высокими значения УФ-индекса, поэтому в середине дня старайтесь находиться в тени. Чтобы избежать теплового удара, выполняйте рекомендации медиков.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений